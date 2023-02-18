Газзаев о том, что Малкому и Клаудиньо разрешили получить паспорта РФ: «Сборная с ними будет на уровень сильнее»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

«Я приветствую такое решение. Они абсолютные лидеры своей команды. Надеюсь, что со временем они станут игроками национальной сборной. Для нашей команды это будет большой плюс. Мы помним ЧМ-2018, когда Марио Фернандес усилил игру сборной России. И Малком, и Клаудиньо — большие мастера. Сборная с ними будет на уровень сильнее. Хочу отдельно поздравить и руководителей «Зенита» с таким важным шагом», — сказал Газзаев «СЭ».

В субботу, 18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо перешел в клуб из Санкт-Петербурга в августе 2021 года.