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Томаров — о переходе Никитина в боснийский «Тузла Сити»: «Алексей не подходил под концепцию «Химок»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Томаров высказался о переходе российского защитника Алексея Никитина из «Химок» в боснийский «Тузла Сити».

«Конечно, Алексею под силу новый чемпионат. Он довольно опытный футболист, и не должно возникнуть проблем в боснийском клубе. Он адаптирован, много матчей провел на высоком уровне — осилит «Тузлу Сити».

Не думаю, что у Алексея в подмосковном клубе были проблемы игрового характера. Скорее всего, не подходил под концепцию. Все равно на протяжении долгого времени он был в обойме РПЛ. В одно время больше играешь, в другое — меньше. В «Уфе» такая же ситуация была. Не вижу в этом проблем», — приводит Sport24 слова Томарова.

Никитин подписал контракт с «Химками» в 2022 году. За подмосковную команду он провел 12 матчей. Ранее защитник играл за «Енисей», «Амкар» и «Уфу».

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-18-tomarov-o-perekhode-nikitina-v-bosniyskiy-klub-aleksey-ne-podkhodil-pod-kontseptsiyu-khimok
Алексей Никитин
Футбол
ФК Химки
Сергей Томаров
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