Томаров — о переходе Никитина в боснийский «Тузла Сити»: «Алексей не подходил под концепцию «Химок»

Бывший главный тренер «Уфы» Сергей Томаров высказался о переходе российского защитника Алексея Никитина из «Химок» в боснийский «Тузла Сити».

«Конечно, Алексею под силу новый чемпионат. Он довольно опытный футболист, и не должно возникнуть проблем в боснийском клубе. Он адаптирован, много матчей провел на высоком уровне — осилит «Тузлу Сити».

Не думаю, что у Алексея в подмосковном клубе были проблемы игрового характера. Скорее всего, не подходил под концепцию. Все равно на протяжении долгого времени он был в обойме РПЛ. В одно время больше играешь, в другое — меньше. В «Уфе» такая же ситуация была. Не вижу в этом проблем», — приводит Sport24 слова Томарова.

Никитин подписал контракт с «Химками» в 2022 году. За подмосковную команду он провел 12 матчей. Ранее защитник играл за «Енисей», «Амкар» и «Уфу».