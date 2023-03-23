В «Урале» заявили, что не будут подавать апелляцию на решение КДК по дисквалификации Гончаренко

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК дисквалифицировать главного тренера Виктора Гончаренко на три матча за ненормативную лексику в матче 20-го тура РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Апелляцию подавать не будем. Зачем нам это? Зачем тратить время и нервы. Я считаю, что это немного несправедливо. Судья мог показать желтую карточку, никакой красной там не было 100 процентов. Наказывают не только тренера, но и команду. Почему команда должна так страдать? Немного несправедливое решение», — сказал Иванов «СЭ».

Гончаренко был удален на 90+3-й минуте матча. Специалист получил красную карточку за споры с главным арбитром Алексеем Амелиным.