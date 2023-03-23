Быстров: «Мне этот «Краснодар» несимпатичен»
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).
— С «Локомотивом» все понятно. Он усилился, зимой пришли игроки, которые приносят результат. Дзюба, Пиняев, Глушенков — эти ребята усилили команду. Другое дело «Краснодар» — взяли 10 легионеров, одни ушли, других набрали. Но я не вижу, куда идет эта команда. Мы привыкли, что «Краснодар» долго держит мяч, много атакует, доминирует. С «Локомотивом» я этого не увидел. Да, хорошо отыграли первый тайм, но тут вопросы и к «Локомотиву». В первом тайме хозяева хоть и играли не очень, но моменты у них были.
«Краснодар» забил со стандарта, но дальше делали непонятно что. Как будто играли для себя, не команда была на поле — такое у меня сложилось впечатление. Это самый неинтересный «Краснодар», который я видел.
— И правда непонятно, за кого болеть в «Краснодаре».
— Были же футболисты, которые себя проявляли. Где они? Были Кабелла и Перейра, вокруг которых строилась игра команды. Но сейчас вокруг кого строить? Рамирес совершает одни и те же ошибки и все равно выходит в составе. Почему тогда не попробовать русского на этой позиции? Не знаю этого тренера (Владимира Ивича. — Прим. «СЭ»), какой у него стиль. Помню, в «Краснодаре» нас наказывали после поражения в Кубке России от «Уфы». В Туле не могли забить, 0:0, хотя мячом владели 70 процентов времени. Я тогда играл фланговым защитником и не уходил с чужой половины поля. Просто не фартило! Вообще, я не болею ни за «Зенит», ни за «Спартак», а болею за «Краснодар». Но в этом сезоне просто не могу. Мне этот «Краснодар» несимпатичен.
После 20 туров «Краснодар» с 29 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Во время зимней паузы «быков» возглавил сербский специалист Владимир Ивич.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4