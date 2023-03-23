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Сегодня, 10:35

Быстров: «Мне этот «Краснодар» несимпатичен»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:3).

— С «Локомотивом» все понятно. Он усилился, зимой пришли игроки, которые приносят результат. Дзюба, Пиняев, Глушенков — эти ребята усилили команду. Другое дело «Краснодар» — взяли 10 легионеров, одни ушли, других набрали. Но я не вижу, куда идет эта команда. Мы привыкли, что «Краснодар» долго держит мяч, много атакует, доминирует. С «Локомотивом» я этого не увидел. Да, хорошо отыграли первый тайм, но тут вопросы и к «Локомотиву». В первом тайме хозяева хоть и играли не очень, но моменты у них были.
«Краснодар» забил со стандарта, но дальше делали непонятно что. Как будто играли для себя, не команда была на поле — такое у меня сложилось впечатление. Это самый неинтересный «Краснодар», который я видел.
— И правда непонятно, за кого болеть в «Краснодаре».
— Были же футболисты, которые себя проявляли. Где они? Были Кабелла и Перейра, вокруг которых строилась игра команды. Но сейчас вокруг кого строить? Рамирес совершает одни и те же ошибки и все равно выходит в составе. Почему тогда не попробовать русского на этой позиции? Не знаю этого тренера (Владимира Ивича. — Прим. «СЭ»), какой у него стиль. Помню, в «Краснодаре» нас наказывали после поражения в Кубке России от «Уфы». В Туле не могли забить, 0:0, хотя мячом владели 70 процентов времени. Я тогда играл фланговым защитником и не уходил с чужой половины поля. Просто не фартило! Вообще, я не болею ни за «Зенит», ни за «Спартак», а болею за «Краснодар». Но в этом сезоне просто не могу. Мне этот «Краснодар» несимпатичен.

После 20 туров «Краснодар» с 29 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Во время зимней паузы «быков» возглавил сербский специалист Владимир Ивич.

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Владимир Быстров
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

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Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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