В «Урале» рассказали о будущем Помазуна: «Если ЦСКА отпустит его — с удовольствием возьмем»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о будущем арендованного у ЦСКА вратаря Ильи Помазуна.

«Мы с удовольствием выкупим Помазуна. Думаю, что в ЦСКА не хотят его продавать, им нужен вратарь. Илья же отыграл у нас 3 года, мы хотим его сохранить. Если ЦСКА отпустит его — с удовольствием возьмем его. Конечно, общаемся с ЦСКА, но отложили все до конца сезона», — сказал Иванов «СЭ».

Помазун провел три последних сезона в «Урале» на правах аренды из ЦСКА. В сезоне-2022/23 26-летний россиянин пропустил 55 голов в 38 матчах во всех турнирах, отыграв 7 встреч на ноль.