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Сегодня, 16:56

Радимов: «Дзюба в матче с «Динамо» должен показать, что «Локомотив» с ним не зря продлил контракт»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мыслями о предстоящем матче 29-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив».

«Это дерби, поэтому игра должна быть интересной. К тому же, Артем Дзюба должен показать, что с ним не зря продлили контракт. А что касается «Динамо», то победа в прошлом туре над «Торпедо» вообще не показательна. «Торпедо» — не команда была, даже не знаю, как ее назвать... Это не спортсмены, скажем так. И я, кстати, до сих пор не понимаю, зачем они играют в Лужниках. А вот на фоне «Локомотива» и пусть доказывают. И еще интересно, как сыграет Лещук, если сыграет, который говорил после прошлого тура, что новый тренер за неделю все донес до игроков... Вот и посмотрим, донес ли, но не на фоне «Динамо», а на фоне «Локомотива» и Дзюбы», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. На данный момент бело-голубые занимают 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков. «Локомотив» идет девятым (39 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-pust-dinamo-i-leshhuk-na-fone-lokomotiva-i-dzyuby-dokazy-vayut-chto-tam-do-nih-za-nedelyu-dones-novy-j-trener/
Артем Дзюба
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Крылья Советов

 26 1 4
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Александр Соболев

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