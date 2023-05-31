В «Урале» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Локомотива» Марадишвили

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил «СЭ» на вопрос о возможной заинтересованности команды в полузащитнике «Локомотива» Константине Марадишвили.

Ранее сообщалось, что клуб из Екатеринбурга и «Ростов» рассчитывают подписать 23-летнего россиянина.

«Мы многими интересуемся, но пока никакой конкретики у нас нет. Общались с окружением игрока? Кто-то общался. Я еще пока ни с кем не общался», — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Марадишвили забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за «Локомотив», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 2 миллиона евро.