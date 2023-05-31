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Сегодня, 12:15

В «Урале» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Локомотива» Марадишвили

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Константин Марадишвили.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил «СЭ» на вопрос о возможной заинтересованности команды в полузащитнике «Локомотива» Константине Марадишвили.

Ранее сообщалось, что клуб из Екатеринбурга и «Ростов» рассчитывают подписать 23-летнего россиянина.

«Мы многими интересуемся, но пока никакой конкретики у нас нет. Общались с окружением игрока? Кто-то общался. Я еще пока ни с кем не общался», — сказал Иванов «СЭ».

В сезоне-2022/23 Марадишвили забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за «Локомотив», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 2 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Константин Марадишвили
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В «Ростове» назвали слухами информацию об интересе клуба к Марадишвили
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

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