В «Ростове» назвали слухами информацию об интересе клуба к Марадишвили

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб общался с окружением полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили о возможном переходе.

«Мы слухи не комментируем», — сказал Рыскин «СЭ».

Ранее появилась информация о том, что на 23-летнего Марадишвили претендуют «Ростов» и «Урал».

В сезоне-2022/23 Марадишвили забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 26 матчах за «Локомотив», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 2 миллиона евро.