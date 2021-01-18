В «Уфе» рассказали, когда определятся с местом строительства нового крытого стадиона

Глава Общественной палаты Башкирии и председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал «СЭ», что турецкая фирма уже прислала проект новой арены.

— У нас есть несколько вариантов мест, где должен появиться стадион, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Группа Сергея Капкова, которая занимается урбанистикой в Уфе, предлагала посторить арену в самом центре. Стадион будет крытый, он будет хорошо подходить для концертов. Поэтому, по их мнению, чем ближе к центру города, тем лучше. Но, скорее всего, мы расположим арену сразу за выездом из центра. Это немного дальше от места, которое предлагается командой Капкова. Там гораздо больше земли, и она без обременений, мы сможем зайти туда гораздо быстрее. Я за этот вариант, а какой победит — решать главе Республики.

Когда будет принято окончательное решение? Думаю, в самое ближайшее время. Все понятно, что стадион нужен, что арена должна быть с крышей.

Какие новости с турецкой компанией, с которой общались по проектам? Мы с ними общались онлайн, они прислали очень интересный и красивый проект. При этом он довольно недорогой, так как там используются металлоконструкции. Возможно, этот проект мы и возьмем за основу.

(Севастиан Терлецкий)