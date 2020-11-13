В «Уфе» прокомментировали информацию, что Акавов после ухода из «Спартака» будет работать в башкирском клубе
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию Telegram-канала «Перчатка Газизова» о том, что глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов будет работать в башкирском клубе. Сегодня стало известно, что функционер покидает красно-белых.
— Я знаком с ним, но впервые слышу, что он будет работать у нас, — заявил «СЭ» Шайбеков. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.