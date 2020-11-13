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В «Уфе» прокомментировали информацию, что Акавов после ухода из «Спартака» будет работать в башкирском клубе

18:20
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Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию Telegram-канала «Перчатка Газизова» о том, что глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов будет работать в башкирском клубе. Сегодня стало известно, что функционер покидает красно-белых.

— Я знаком с ним, но впервые слышу, что он будет работать у нас, — заявил «СЭ» Шайбеков. (Севастиан Терлецкий)

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