В Уфе построят новый крытый футбольный манеж за 450 миллионов рублей

В Уфе планируют построить крытый футбольный манеж, на который выделено 450 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт — норма жизни».

— В Уфе начнем в ближайшие дни строительство крытого футбольного манежа, на который получили из федерального бюджета 450 млн рублей в рамках проекта «Спорт — норма жизни», — цитирует официальный Twitter «Уфы» главу республики Башкортостан Радия Хабирова.

Это будет современный каркасно-модульный павильон на улице Комарова рядом с нашим стадионом «Нефтяник», где будут тренироваться и играть взрослые и дети. Проектирование спортивного комплекса выполнено, в мае планируем заключить контракт с застройщиком.