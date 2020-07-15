В «Уфе» два новых положительных теста на коронавирус

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал «СЭ», что в клубе выявлено два новых положительных теста на коронавирус.

— У нас еще два положительных случая, — заявил он «СЭ». — Но матч матч с «Динамо» состоится. Понимая все сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть. (Севастиан Терлецкий)

Напомним, что 16 июля «Уфа» на своем поле примет «Динамо» в матче 29-го тура Тинькофф-Чемпионата России.