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В «Уфе» два новых положительных теста на коронавирус

15:01
Футболисты «Уфы». Фото ФК «Уфа»
Футболисты «Уфы». Фото ФК «Уфа»
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Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал «СЭ», что в клубе выявлено два новых положительных теста на коронавирус.

— У нас еще два положительных случая, — заявил он «СЭ». — Но матч матч с «Динамо» состоится. Понимая все сложность ситуации, мы проводили все тренировки в бесконтактном режиме. Мы уведомили Роспотребнадзор и РПЛ, разрешение на проведение игры у нас есть. (Севастиан Терлецкий)

Напомним, что 16 июля «Уфа» на своем поле примет «Динамо» в матче 29-го тура Тинькофф-Чемпионата России.

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