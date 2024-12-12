Турецкий журналист — о Кагигао: «Он не отвечает за трансферы, только за скаутинг. Выступает в роли консультанта»

Турецкий журналист Джанер Исбегендир поделился с «СЭ» мнением о потенциальном спортивном директоре «Спартака» Фрэнсисе Кагигао.

«Фрэнсис не тот человек, которого «Галатасарай» не отпустит ни при каких обстоятельствах. Обычно он отвечает за скаутинг. Другими словами, он никогда не принимал решений о трансферах. Он выступает в качестве своего рода консультанта. Я не знаю, какое соглашение заключено с «Галатасараем», но нетрудно догадаться, что в России могут предложить больше денег», — сказал Исбегендир «СЭ».

Во вторник, 10 декабря, «СЭ» сообщал, что руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао может стать спортивным директором «Спартака». 55-летний испанец является одним из главных кандидатов на этот пост.