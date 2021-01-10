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В Турции утверждают, что ЦСКА предложил за хавбека «Фенербахче» Туфана 10 миллионов евро

16:00
Озан Туфан. Фото AFP
Озан Туфан. Фото AFP
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ЦСКА сделал предложение по трансферу полузащитника «Фенербахче» Озана Туфана, утверждает Hurriyet.

Московский клуб был готов заплатить за 25-летнего хавбека 10 миллионов евро. Турецкий клуб сообщил ЦСКА, а также «Вест Бромвичу» и «Кристал Пэлас», которые также интересуются футболистом, что не продаст его дешевле 15 млн евро.

В нынешнем сезоне Туфан провел в составе «Фенербахче» 17 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач. Контракт хавбека с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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