В Турции сообщили о новом предложении «Спартака» для Ляича из «Бешикташа»

Полузащитник «Бешикташа» Адем Ляич может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает турецкий спортивный портал Fotomac. По информации источника, «Спартак» интересуется 29-летним сербским футболистом.

Красно-белые ранее получили отрицательный ответ от «Бешикташа» на свое первое предложение по Ляичу. Теперь московский клуб готовит новое предложение, которое представит в ближайшие дни.

В мае 2021-го в СМИ сообщалось, что ЦСКА претендует на Ляича.

В прошлом сезоне хавбек провел 24 матча за «Бешикташ», забил два гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Ляича в 6 миллионов евро. Его контракт с турецкой командой действует до конца июня 2022 года.

Ляич является игроком сборной Сербии, на его счету более 40 матчей в составе национальной команды.