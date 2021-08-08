В Турции сообщили о новом предложении «Спартака» для Ляича из «Бешикташа»
Полузащитник «Бешикташа» Адем Ляич может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает турецкий спортивный портал Fotomac. По информации источника, «Спартак» интересуется 29-летним сербским футболистом.
Красно-белые ранее получили отрицательный ответ от «Бешикташа» на свое первое предложение по Ляичу. Теперь московский клуб готовит новое предложение, которое представит в ближайшие дни.
В мае 2021-го в СМИ сообщалось, что ЦСКА претендует на Ляича.
В прошлом сезоне хавбек провел 24 матча за «Бешикташ», забил два гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Ляича в 6 миллионов евро. Его контракт с турецкой командой действует до конца июня 2022 года.
Ляич является игроком сборной Сербии, на его счету более 40 матчей в составе национальной команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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