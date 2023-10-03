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Сегодня, 12:06

В Турции опровергли информацию о возобновлении интереса «Бешикташа» к Баринову

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал «СЭ» информацию «РБ Спорт» о том, что турецкий клуб возобновил интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Бешикташ» уже подписал игрока на позицию Баринова. Сейчас в России нет футболистов, которых хотели бы видеть в клубе», — сказал Дикме «СЭ».

Также журналист ответил на вопрос о возможном интересе к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.

«К нему не было интереса. У команды есть фланговые игроки в атаку. «Бешикташ» ищет футболиста только на позицию «десятки», — добавил Дикме «СЭ».

В январе 2023 года сообщалось, что «Бешикташ» делал несколько предложений о покупке Баринова. Тогда «Локомотив» не устроили условия, предложенные турками. В мае полузащитник продлил контракт с железнодорожниками до конца сезона-2025/26.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
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 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
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11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
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 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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