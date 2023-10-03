В Турции опровергли информацию о возобновлении интереса «Бешикташа» к Баринову

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал «СЭ» информацию «РБ Спорт» о том, что турецкий клуб возобновил интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Бешикташ» уже подписал игрока на позицию Баринова. Сейчас в России нет футболистов, которых хотели бы видеть в клубе», — сказал Дикме «СЭ».

Также журналист ответил на вопрос о возможном интересе к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.

«К нему не было интереса. У команды есть фланговые игроки в атаку. «Бешикташ» ищет футболиста только на позицию «десятки», — добавил Дикме «СЭ».

В январе 2023 года сообщалось, что «Бешикташ» делал несколько предложений о покупке Баринова. Тогда «Локомотив» не устроили условия, предложенные турками. В мае полузащитник продлил контракт с железнодорожниками до конца сезона-2025/26.