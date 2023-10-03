Агент Масоэро заявил, что игрок может вернуться в Россию

Футбольный агент Рикардо Алонсо рассказал, что защитник «У Клужа» Лукас Масоэро в будущем может вернуться в РПЛ.

«Лукас продолжает следить за РПЛ, это очень хороший чемпионат. Может ли он вернуться снова? Да, в будущем все возможно, но пока у него контракт до 2025 года», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

28-летний аргентинец выступает за румынский «У Клуж» с сентября 2023 года и провел за него 3 матча. Ранее он играл за «Пари НН».