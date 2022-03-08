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Защитник тульского «Арсенала» перейдет в шведский АИК

Шведский защитник тульского «Арсенала» перейдет в АИК
Иван Шитик
Корреспондент
Аксель Бьорнстрем.
Фото ФК «Арсенал».

Защитник тульского «Арсенала» Аксель Бьорнстрем продолжит карьеру в Швеции. Он подпишет контракт с клубом АИК, сообщает Expressen.

26-летний швед уже договорился об условиях расторжения контракта с российским клубом и покинул расположение «Арсенала». Он уже несколько дней находится в Стокгольме.

Бьорнстрем перешел в «Арсенал» летом 2021 года и подписал контракт на два сезона.

Однако он не смог закрепиться в основном составе туляков, проведя в этом сезоне в общей сложности 10 матчей в чемпионате и Кубке России.

ФК АИК
ФК Арсенал (Тула)
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