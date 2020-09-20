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«В Туле — праздник. Не имели права проигрывать «Сочи». Аджоев — о матче с лидером РПЛ

19:48
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (справа) и руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (справа) и руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился мнением о матче 8-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2). Благодаря победе «канониры» с 8 очками поднялись на 12-е место.

— В прошлых матчах не забили все свои мячи, а сегодня получилось — три, — сказал Аджоев «СЭ». — Получилось очень приятно, потому у нас в Туле был праздник, и мы не имели права проигрывать «Сочи». Губернатор поддерживает нас на каждом домашнем матче и знает, что происходит у нас в команде. (Евгений Белоусов)

Арсенал Т — Сочи

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