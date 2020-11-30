В «Тамбове» рассказали, будут ли бойкотировать матч со «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» возможность бойкота матча со «Спартаком».

— Есть какие-то новости о долгах клуба?

— Что может за два дня произойти? Конечно, никаких новостей нет.

— Насколько возможен бойкот игры со «Спартаком»?

— Все может быть. Играть мы будем по-любому. Но те игроки, которые были на встрече с губернатором, будут бойкотировать игру.

— Состав разбавят игроками из молодежки?

— Это будет нормальный состав. Выйдут те футболисты, которые обычно сидят на скамейке, скажем так. На встрече было всего пять-шесть человек. (Константин Колмаков)