В суде зачитывают показания знакомой Мамаева, которая села в автомобиль Соловчука. Жена игрока внимательно смотрит на мужа

Во время заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева зачитывают показания свидетельницы Александры Поздняковене. Знакомая полузащитника "Краснодара" провела ночь и утро 8 октября 2018 года в компании игроков и их друзей. После ареста супруга жена хавбека Алана Мамаева раскритиковала гражданку Литвы за ее аморальное поведение.

Кокорин, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин, Мамаев и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух инцидентов, в которых пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук (на парковке у ночного клуба) и чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин (в кафе). Обвинение предъявлено по двум статьям – побои и хулиганство.

Суду не удалось разыскать Поздняковене, а потому на слушаниях зачитываются протоколы ее допроса и очной ставки. Утром 8 октября 2018 года именно она села в машину Соловчука, после чего между водителем и компанией футболистов начался конфликт.

Как стало известно на суде, в показаниях Поздняковене сообщила, что во время инцидента проживала в Москве в гостинице "Будапешт". 27 ноября 2018 года по просьбе адвоката Барика она явилась в Москву для дачи показания.

Алана Мамаева во время чтения показаний Поздняковене в зале Пресненского суда внимательно смотрит на своего мужа. (Александр Рогулев, Илья Егоров)

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