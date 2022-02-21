Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:52

В «Спартаке» прокомментировали возможный переход Кутепова в «Крылья Советов»

В «Спартаке» опровергли информацию, что Илья Кутепов уходит в «Крылья Советов»
Отдел футбола «СЭ»
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о возможном переходе защитника Ильи Кутепова в «Крылья Советов».

«Новость об уходе в «Крылья Советов» Ильи Кутепова не соответствует действительности», — сказал Зеленов.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» ведет переговоры по переходу защитника «Крыльев» Никиты Чернова и взамен готов отдать в самарский клуб Кутепова.

На данный момент 28-летний россиянин восстанавливается после травмы.

В текущем сезоне футболист провел 3 матча за «Спартак» в РПЛ, а также 3 игры в ФНЛ за вторую команду.

Илья Кутепов
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
4
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов, Щербакова, серебряные хоккеисты: звезды России на Олимпиаде
Мы разучились выигрывать?! Россия - вторая по общему количеству медалей, лидер по «серебру» и «бронзе», но почему так мало «золота»
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о переходе Чернова в «Спартак» зимой
Даниил Уткин: «Моя судьба прояснится летом»
Фарке рассказал о задачах «Краснодара» на остаток сезона-2021/22
Новый лимит на легионеров. Новая самоидентификация. Колонка Казакова
«Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с Игбуном
Карраскаль — об удалении в матче с «Рубином»: «Не дают получить удовольствие от игры и добрать кондиции»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о переходе Чернова в «Спартак» зимой

Форвард «Локомотива» Керк рассказал о своей адаптации в российском клубе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости