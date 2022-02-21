В «Спартаке» прокомментировали возможный переход Кутепова в «Крылья Советов»

В «Спартаке» опровергли информацию, что Илья Кутепов уходит в «Крылья Советов»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о возможном переходе защитника Ильи Кутепова в «Крылья Советов».

«Новость об уходе в «Крылья Советов» Ильи Кутепова не соответствует действительности», — сказал Зеленов.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» ведет переговоры по переходу защитника «Крыльев» Никиты Чернова и взамен готов отдать в самарский клуб Кутепова.

На данный момент 28-летний россиянин восстанавливается после травмы.

В текущем сезоне футболист провел 3 матча за «Спартак» в РПЛ, а также 3 игры в ФНЛ за вторую команду.