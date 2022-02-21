Форвард «Локомотива» Керк рассказал о своей адаптации в российском клубе

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк высказался о своей адаптации в российском клубе.

— Ты довольно быстро заиграл в «Локо». Как тебе это удалось?

— Я не могу это точно объяснить. Для меня футбол везде одинаковый. Если есть желание, то можно влиться везде. Ты можешь делать все возможное, чтобы адаптироваться в команде. Для меня это было не очень сложно. Но сейчас я думаю, что мог бы играть лучше. Исправлю это в будущем. Тин и Смолов помогали мне поначалу. Они мне помогли адаптироваться, так как говорят по-английски. Что упростило задачу, потому что мой русский не так хорош.

Керк перешел в «Локомотив» из «Утрехта» в минувшее летнее трансферное окно. 26-летний нидерландец провел 15 матчей за московскую команду, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.