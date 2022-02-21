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В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о переходе Чернова в «Спартак» зимой

В «Крыльях» заявили, что «Спартак» не обращался в клуб с вопросом о переходе Чернова зимой
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Никита Чернов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Никиты Чернова в «Спартак» в текущее зимнее трансферное окно.

Ранее о таком варианте сообщал «РБ Спорт».

«На данный момент в клуб по этому вопросу никто не обращался. Официального предложения в клуб не поступало», — сказал Корниленко «СЭ».

4 февраля красно-белые объявили о переходе 26-летнего Чернова из самарского клуба. Контракт с российским футболистом вступит в силу с 1 июля.

Никита Чернов
Сергей Корниленко
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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Краснодар

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Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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