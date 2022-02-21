В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о переходе Чернова в «Спартак» зимой
В «Крыльях» заявили, что «Спартак» не обращался в клуб с вопросом о переходе Чернова зимой
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Никиты Чернова в «Спартак» в текущее зимнее трансферное окно.
Ранее о таком варианте сообщал «РБ Спорт».
«На данный момент в клуб по этому вопросу никто не обращался. Официального предложения в клуб не поступало», — сказал Корниленко «СЭ».
4 февраля красно-белые объявили о переходе 26-летнего Чернова из самарского клуба. Контракт с российским футболистом вступит в силу с 1 июля.
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|
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|31
|
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|
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|8
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|
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|
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|4
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|19
|
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|4
|6
|8
|30-35
|18
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15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
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|2
|8
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|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
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Зенит – Рубин
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
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|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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|1
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|
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Спартак
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|1
|7
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