В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о переходе Чернова в «Спартак» зимой

В «Крыльях» заявили, что «Спартак» не обращался в клуб с вопросом о переходе Чернова зимой

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Никиты Чернова в «Спартак» в текущее зимнее трансферное окно.

Ранее о таком варианте сообщал «РБ Спорт».

«На данный момент в клуб по этому вопросу никто не обращался. Официального предложения в клуб не поступало», — сказал Корниленко «СЭ».

4 февраля красно-белые объявили о переходе 26-летнего Чернова из самарского клуба. Контракт с российским футболистом вступит в силу с 1 июля.