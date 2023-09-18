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Сегодня, 12:54

В «Спартаке» заявили, что не рассматривают никакие альтернативные варианты Абаскалю

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о взаимодействии с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«С того момента, как я пришел в клуб, мы постоянно на связи. Мы общаемся регулярно после матча — и после побед, и после неудач. Стараемся обсуждать все аспекты работы. На данный момент мы работаем вместе и никакие альтернативные варианты не рассматриваются», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

34-летний испанец возглавляет «Спартак» с лета прошлого года. Под его руководством команда провела 53 матча, в которых одержала 28 побед, 11 раз сыграла вничью и уступила в 14 встречах.

«Спартак» на последних минутах вырвал победу над «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ. Красно-белые с 13 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Пари НН» в FONBET Кубке России. Матч пройдет во вторник, 19 сентября. После 3-х туров команда Абаскаля с 9 очками лидирует в группе D.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Малышев
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Малышев рассказал о задачах, которые стоят перед «Спартаком»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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