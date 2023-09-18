В «Спартаке» заявили, что не рассматривают никакие альтернативные варианты Абаскалю

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о взаимодействии с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«С того момента, как я пришел в клуб, мы постоянно на связи. Мы общаемся регулярно после матча — и после побед, и после неудач. Стараемся обсуждать все аспекты работы. На данный момент мы работаем вместе и никакие альтернативные варианты не рассматриваются», — цитирует Малышева «РБ Спорт».

34-летний испанец возглавляет «Спартак» с лета прошлого года. Под его руководством команда провела 53 матча, в которых одержала 28 побед, 11 раз сыграла вничью и уступила в 14 встречах.

«Спартак» на последних минутах вырвал победу над «Сочи» (1:0) в матче 8-го тура РПЛ. Красно-белые с 13 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Пари НН» в FONBET Кубке России. Матч пройдет во вторник, 19 сентября. После 3-х туров команда Абаскаля с 9 очками лидирует в группе D.