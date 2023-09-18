Агент Ткаченко заявил, что к игроку «Спартака» Литвинову был интерес из Франции, Испании и Италии

Один ведущих футбольных агентов Герман Ткаченко порассуждал на тему того, уедет ли Руслан Литвинов из «Спартака». Он заявил, что к игроку есть интерес со стороны Франции, Испании и Италии.

— Желания самого игрока, как вы помните, — это не самое главное, а главное — желание клуба. К Руслану был предметный интерес, и с этим в середине июля мы пришли в «Спартак», который категорически отказался это обсуждать, заявив, что Руслан не продается. Мы с уважением к этому отнеслись, это приняли, поэтому не занимались переходом в это трансферное окно.

— А куда?

— К нему был интерес из Франции, Испании и Италии. Понимая, что многое должно сойтись, мы хотим договориться с клубом, чтобы через год, если будет предложение, которое устроит «Спартак», которое будет интересно Руслану, будет значимое и привлекательное со всех сторон, чтобы мы все его рассмотрели и попробовали реализовать, — цитирует Ткаченко RT.

Он уверен в трудолюбии Литвинова. Ткаченко считает, что футболист может принести много пользы «Спартаку».

Агент также рассказал что из российских футболистов в Европу, помимо Литвинова, готов ехать Константин Тюкавин и Эдуард Сперцян.

22-летний Литвинов выступает в «Спартаке» с 2019 года. За это время он провел за команду 56 матчей, забив 5 голов. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.