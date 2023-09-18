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Сегодня, 12:55

Агент Ткаченко заявил, что к игроку «Спартака» Литвинову был интерес из Франции, Испании и Италии

Виктория Кравченко
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Руслан Литвинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Один ведущих футбольных агентов Герман Ткаченко порассуждал на тему того, уедет ли Руслан Литвинов из «Спартака». Он заявил, что к игроку есть интерес со стороны Франции, Испании и Италии.

— Желания самого игрока, как вы помните, — это не самое главное, а главное — желание клуба. К Руслану был предметный интерес, и с этим в середине июля мы пришли в «Спартак», который категорически отказался это обсуждать, заявив, что Руслан не продается. Мы с уважением к этому отнеслись, это приняли, поэтому не занимались переходом в это трансферное окно.

— А куда?

— К нему был интерес из Франции, Испании и Италии. Понимая, что многое должно сойтись, мы хотим договориться с клубом, чтобы через год, если будет предложение, которое устроит «Спартак», которое будет интересно Руслану, будет значимое и привлекательное со всех сторон, чтобы мы все его рассмотрели и попробовали реализовать, — цитирует Ткаченко RT.

Он уверен в трудолюбии Литвинова. Ткаченко считает, что футболист может принести много пользы «Спартаку».

Агент также рассказал что из российских футболистов в Европу, помимо Литвинова, готов ехать Константин Тюкавин и Эдуард Сперцян.

22-летний Литвинов выступает в «Спартаке» с 2019 года. За это время он провел за команду 56 матчей, забив 5 голов. Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

Источник: https://sportrbc.ru/news/64f9ac4e9a794747fff1c1c4?ruid=UET9A2G3p2FfMk9AAx1uAg==?utm_source=telegram&utm_medium=messenger
Руслан Литвинов
Герман Ткаченко
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
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Федор Чалов

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П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Крылья Советов

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И К Ж
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