В «Спартаке» указали Медведеву, где находится футбольная столица России

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова председателя совета директоров СКА Александра Медведева.

«Мы не обращаем внимания на такие высказывания. Где футбольная столица России? В Москве, это очевидно», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее председатель правления «Зенита» Медведев прокомментировал победу хоккейного СКА над «Спартаком» фразой «страна без «мяса».