«Ахмат» продлил контракт с Андреем Семеновым на 2 года

«Ахмат» объявил о продлении контракта с защитником Андреем Семеновым.

Новое соглашение с 33-летним россиянином действует до конца июня 2024 года.

Семенов выступает за «Ахмат» с февраля 2014 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 27 матчах команды и не отличился результативными действиями, заработав 7 желтых карточек и 1 красную.