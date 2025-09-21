В «Спартаке» прокомментировали отсутствие Зорина и Самошникова в заявке на матч с «Крыльями Советов»

В «Спартаке» прокомментировали отсутствие в заявке на матч 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» полузащитника Даниила Зорина и защитника Ильи Самошникова.

«Зорин восстанавливается от микроповреждения. У Самошникова недомогание», — уточнили в пресс-службе.

В сезоне-2025/26 21-летний Зорин в 4 матчах забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 27-летний Самошников в 5 матчах забил 1 гол.