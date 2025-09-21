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21 сентября 2025, 13:42

В «Спартаке» прокомментировали отсутствие Зорина и Самошникова в заявке на матч с «Крыльями Советов»

Павел Лопатко

В «Спартаке» прокомментировали отсутствие в заявке на матч 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» полузащитника Даниила Зорина и защитника Ильи Самошникова.

«Зорин восстанавливается от микроповреждения. У Самошникова недомогание», — уточнили в пресс-службе.

В сезоне-2025/26 21-летний Зорин в 4 матчах забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 27-летний Самошников в 5 матчах забил 1 гол.

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Илья Самошников
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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