«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 14.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Джику, Литвинов, Умяров, Денисов, Маркиньос, Фернандеш, Мартинс, Барко, Гарсия

«Крылья Советов»: Песьяков, Лепский, Божин, Ороз, Галдамес, Иванисеня, Костанца, Рассказов, Ахметов, Игнатенко, Олейников.