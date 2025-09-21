«Оренбург» — «Динамо»: Осипенко реализовал пенальти

Московское «Динамо» забило второй гол в ворота «Оренбурга» в матче 9-го тура РПЛ — 2:0.

На 85-й минуте с пенальти забил защитник бело-голубых Максим Осипенко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.