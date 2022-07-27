Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал о своем отношении к «Спартаку»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к московскому «Спартаку».

«Не скажу, что мой отец был ярым болельщиком «Спартака», но это все-таки народная команда, он был к ней ближе. Тут мне уже приписали любовь к «Спартаку», но такого никогда не было, чтобы я самозабвенно болел за «Спартак». Это неправда.

Увлекался ли я «Спартаком»? Не то чтобы увлекался... У меня было одно посещение. Мы ездили на какой-то турнир, а когда возвращались, был один свободный день, мы ждали поезд. Был знаменательный, статусный матч в «Лужниках»: «Спартак» — «Динамо» Киев. Собралось 100 тысяч человек.

Помню, делали такую колонну, эта толпа людей шла на стадион, а потом со стадиона. Правда, футбол получился нерезультативный, сыграли 0:0, но то дыхание «Лужников» я запомнил, эти вдохи и выдохи 100 тысяч людей — это было грандиозно, конечно», — сказал Федотов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Федотов возглавил ЦСКА 15 июня 2022 года. 55-летний россиянин подписал контракт с армейцами на 3 года. Под руководством специалиста красно-синие одержали две победы в двух официальных матчах: над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0).