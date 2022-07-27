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Сегодня, 11:48

Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал о своем отношении к «Спартаку»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к московскому «Спартаку».

«Не скажу, что мой отец был ярым болельщиком «Спартака», но это все-таки народная команда, он был к ней ближе. Тут мне уже приписали любовь к «Спартаку», но такого никогда не было, чтобы я самозабвенно болел за «Спартак». Это неправда.
Увлекался ли я «Спартаком»? Не то чтобы увлекался... У меня было одно посещение. Мы ездили на какой-то турнир, а когда возвращались, был один свободный день, мы ждали поезд. Был знаменательный, статусный матч в «Лужниках»: «Спартак» — «Динамо» Киев. Собралось 100 тысяч человек.
Помню, делали такую колонну, эта толпа людей шла на стадион, а потом со стадиона. Правда, футбол получился нерезультативный, сыграли 0:0, но то дыхание «Лужников» я запомнил, эти вдохи и выдохи 100 тысяч людей — это было грандиозно, конечно», — сказал Федотов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Федотов возглавил ЦСКА 15 июня 2022 года. 55-летний россиянин подписал контракт с армейцами на 3 года. Под руководством специалиста красно-синие одержали две победы в двух официальных матчах: над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (3:0).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sTuyxX22CUk
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Зенит

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Урал

 2 1 0
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