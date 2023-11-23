В «Спартаке» ответили на вопрос об ответном матче с «Нефтчи» в Баку

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос «СЭ» о возможном ответном матче против «Нефтчи» в Баку.

«Дата матча не определена. Как только она появится, мы сразу же вам сообщим. Мы с «Нефтчи» в отличных отношениях. Но сейчас это не самая приоритетная задача. Для нас сейчас важно, чтобы команда удачно завершила год и успешно готовилась к новому, — сказал Малышев «СЭ».

Летом «Нефтчи» подписали меморандум с московским «Спартаком». Согласно ему была запланирована ответная товарищеская встреча команд в Баку.