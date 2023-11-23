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Сегодня, 18:04

Булыкин: «Если «Манчестер Юнайтед» действительно заинтересован в Алипе, то ему надо собирать чемодан и пешком туда идти»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию об интересе со стороны английского «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

«Усилит он «МЮ» или нет, покажет время, но сам футболист, конечно, захочет туда перейти, и если будет минимальный шанс, он будет просить клуб его отпустить. В России без международных игр тяжеловато, а это очень серьезное развитие карьеры, участие в международных матчах. Так что он будет просить, чтобы клубы договорились, если такое предложение действительно есть на бумаге, а не придумывает агент, чтобы подписать какие-то контракты. Если такие варианты предлагаются, то сразу же надо собирать чемодан и пешком туда идти, потому что предложение очень хорошее», — приводит слова Булыкина Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

В РПЛ-2023/24 Алип провел 13 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Газета.Ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
Нуралы Алип
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

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Квинси Промес

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Роман Ежов

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Иван Обляков

ЦСКА

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