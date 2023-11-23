Булыкин: «Если «Манчестер Юнайтед» действительно заинтересован в Алипе, то ему надо собирать чемодан и пешком туда идти»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию об интересе со стороны английского «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

«Усилит он «МЮ» или нет, покажет время, но сам футболист, конечно, захочет туда перейти, и если будет минимальный шанс, он будет просить клуб его отпустить. В России без международных игр тяжеловато, а это очень серьезное развитие карьеры, участие в международных матчах. Так что он будет просить, чтобы клубы договорились, если такое предложение действительно есть на бумаге, а не придумывает агент, чтобы подписать какие-то контракты. Если такие варианты предлагаются, то сразу же надо собирать чемодан и пешком туда идти, потому что предложение очень хорошее», — приводит слова Булыкина Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

В РПЛ-2023/24 Алип провел 13 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2025 года.