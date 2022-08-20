В «Спартаке» ответили на вопрос о возможных трансферах Горшкова и Ежова из «Крыльев Советов»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентами «СЭ» ответили на вопрос о возможных трансферах защитника Юрия Горшкова и полузащитника Романа Ежова из «Крыльев Советов».

— Горшков и Ежов, было ли отправлено письмо?

— Да, письмо было отправлено. Это подтвердил Евгений Мележиков. Как он правильно м справедливо заметил, мы обозначаем интерес к разным футболистам. Это стандартная история. Это не значит, что мы их сразу покупаем и так далее. «Спартак» — большой клуб. У нас много интересов на трансферном рынке, хватает позиций, которые надо усилить. Поэтому мы изучаем рынок. Это нормальный процесс.

— Связан ли интерес с травмой Мозеса?

— Нет. Позиции схожи у Ежова. А так нет.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил информацию «СЭ» об интересе клуба к Горшкову и Ежову из «Крыльев Советов».