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Сегодня, 17:20

В «Спартаке» ответили на вопрос о возможных трансферах Горшкова и Ежова из «Крыльев Советов»

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с корреспондентами «СЭ» ответили на вопрос о возможных трансферах защитника Юрия Горшкова и полузащитника Романа Ежова из «Крыльев Советов».

— Горшков и Ежов, было ли отправлено письмо?

— Да, письмо было отправлено. Это подтвердил Евгений Мележиков. Как он правильно м справедливо заметил, мы обозначаем интерес к разным футболистам. Это стандартная история. Это не значит, что мы их сразу покупаем и так далее. «Спартак» — большой клуб. У нас много интересов на трансферном рынке, хватает позиций, которые надо усилить. Поэтому мы изучаем рынок. Это нормальный процесс.

— Связан ли интерес с травмой Мозеса?

— Нет. Позиции схожи у Ежова. А так нет.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил информацию «СЭ» об интересе клуба к Горшкову и Ежову из «Крыльев Советов».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 0
1-й тайм

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Роман Ежов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 1 : 1
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 0 : 1
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 0 : 3
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
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 6
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Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

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Оренбург

 2
И К Ж
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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 5 1 1
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