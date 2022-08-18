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Сегодня, 11:55

В «Спартаке» подтвердили интерес клуба к Ежову и Горшкову из «Крыльев Советов»

Микеле Антонов
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил информацию «СЭ» об интересе клуба к защитнику Юрию Горшкову и полузащитнику Роману Ежову из «Крыльев Советов».

Ранее «СЭ» сообщал, что московский клуб направил запрос самарцам по поводу возможных трансферов этих футболистов.

«Ежов и Горшков? Мы рассматриваем многих российских футболистов в рамках РПЛ и ФНЛ. Мы просто обозначили интерес. Этот интерес может быть обозначен к любому клубу и футболисту. Что мы и сделали. Написали запрос, попросили уточнить стоимость. Это не значит, что мы переходим в стадию переговоров. Это интерес», — сказал Мележиков.

На вопрос о сумме выкупа в 3 миллиона евро гендиректор красно-белых добавил: «Пока не получил официальный ответ «Крыльев». Разговаривать пока не о чем. Согласован ли трансфер с Абаскалем? Мы для себя сперва должны понять условия. Стоит ли вообще разговаривать по этому трансферу. Получим ответ — будем думать».

В сезоне-2022/23 Ежов провел 5 матчей за самарцев, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро, его контракт действует до конца июня 2025 года.

23-летний Горшков провел 5 матчей за «Крылья Советов» в сезоне-2022/23 и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,7 миллиона евро, контракт игрока также рассчитан до конца июня 2025 года.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Роман Ежов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
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П
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Александр Соболев

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Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

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Батраз Гурциев

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Оренбург

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И К Ж
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Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
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