В «Спартаке» подтвердили интерес клуба к Ежову и Горшкову из «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил информацию «СЭ» об интересе клуба к защитнику Юрию Горшкову и полузащитнику Роману Ежову из «Крыльев Советов».

Ранее «СЭ» сообщал, что московский клуб направил запрос самарцам по поводу возможных трансферов этих футболистов.

«Ежов и Горшков? Мы рассматриваем многих российских футболистов в рамках РПЛ и ФНЛ. Мы просто обозначили интерес. Этот интерес может быть обозначен к любому клубу и футболисту. Что мы и сделали. Написали запрос, попросили уточнить стоимость. Это не значит, что мы переходим в стадию переговоров. Это интерес», — сказал Мележиков.

На вопрос о сумме выкупа в 3 миллиона евро гендиректор красно-белых добавил: «Пока не получил официальный ответ «Крыльев». Разговаривать пока не о чем. Согласован ли трансфер с Абаскалем? Мы для себя сперва должны понять условия. Стоит ли вообще разговаривать по этому трансферу. Получим ответ — будем думать».

В сезоне-2022/23 Ежов провел 5 матчей за самарцев, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро, его контракт действует до конца июня 2025 года.

23-летний Горшков провел 5 матчей за «Крылья Советов» в сезоне-2022/23 и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,7 миллиона евро, контракт игрока также рассчитан до конца июня 2025 года.