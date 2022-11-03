В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Айртона

«Спартак»: Айртон не уведомлял клуб о желании остаться в Бразилии

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о будущем защитника Айртона Лукаса.

Ранее игрок, выступающий на правах аренды за «Фламенго», сообщил, что не хочет возвращаться в Россию.

— Правда ли, что Айртон уведомил клуб о желании остаться в Бразилии?

— Айртон нас ни о чем не уведомлял.

В текущем сезоне защитник провел за «Фламенго» 27 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.