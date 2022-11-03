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Сегодня, 17:04

В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Айртона

«Спартак»: Айртон не уведомлял клуб о желании остаться в Бразилии
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Айртон Лукас.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о будущем защитника Айртона Лукаса.

Ранее игрок, выступающий на правах аренды за «Фламенго», сообщил, что не хочет возвращаться в Россию.

— Правда ли, что Айртон уведомил клуб о желании остаться в Бразилии?

— Айртон нас ни о чем не уведомлял.

В текущем сезоне защитник провел за «Фламенго» 27 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Айртон Лукас
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
Дмитрий Зеленов
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 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
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 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
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 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
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 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
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 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
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 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
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 Химки 15 2 3 10 14-34 9
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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