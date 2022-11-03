В «Спартаке» ответили на вопрос о будущем Айртона
«Спартак»: Айртон не уведомлял клуб о желании остаться в Бразилии
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о будущем защитника Айртона Лукаса.
Ранее игрок, выступающий на правах аренды за «Фламенго», сообщил, что не хочет возвращаться в Россию.
— Правда ли, что Айртон уведомил клуб о желании остаться в Бразилии?
— Айртон нас ни о чем не уведомлял.
В текущем сезоне защитник провел за «Фламенго» 27 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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|
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|
6
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|
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|15
|3
|3
|9
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|15
|2
|3
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|4.11
|19:00
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Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
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|
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|6.11
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|
Ростов – Динамо
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
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|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
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Торпедо М
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|1
|2
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|12
|1
|2
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