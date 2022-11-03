Мозес о положении «Спартака» в РПЛ: «Если продолжим в том же духе, то сможем побороться за чемпионство»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес оценил игру своей команды в сезоне-2022/23.

Футболист не выходил на поле с августа из-за травмы ахилла.

«Конечно, я смотрел все матчи «Спартака» после того, как травмировался. Команда набрала отличный ход, парни показывают, что они голодны до побед, проявляют характер. Рад за команду и тренера, который пришел со своей философией, и она прижилась.

Осенняя часть сезона почти кончилась, сейчас главное — закрепиться на позиции, на которой мы находимся, продолжать побеждать. Мы отстаем от «Зенита» на 7 очков, все еще возможно. Если мы продолжим в том же духе, то сможем побороться за чемпионство. У нас хороший состав, классный коллектив на поле и за его пределами. Нужно сохранить то хорошее, что есть сегодня, тогда мы сможем рассчитывать на успешный конец сезона», — сказал в интервью YouTube-каналу красно-белых Мозес.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ-2022/23 после первого круга. «Зенит» идет на первой строчке с 39 очками.