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Чаушич: «Мне звонил переводчик из «Арсенала» и говорил, чтобы я забыл про свои деньги»

Чаушич рассказал подробности своего расставания с «Арсеналом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» Горан Чаушич рассказал подробности своего расставания с тульским клубом.

«Я не хотел оставлять команду, которая мне многое дала. Считал своим долгом биться с «Арсеналом» до конца. К сожалению, у нас не получилось остаться в премьер-лиге, но могу сказать, что отдал все, что у меня было. Моя совесть чиста. Мне только жалко, что некоторые люди в клубе неуважительно ко мне относились. Скажу честно: уезжал я не очень хорошо. Все годы у меня были отличные отношения с руководством, игроками, персоналом, но окончательно их сохранить не удалось», — приводит слова Чаушича Metaratings.ru.

Также 30-летний футболист рассказал о долгах клуба по зарплате.

«Это одна из вещей, которая мне не понравилась. Я тут провел четыре года, со мной можно было спокойно договориться. Если бы надо было что-то оставить в клубе, я бы без проблем вступил в диалог. Но начались какие-то странные игры. Мне звонил переводчик и говорил, чтобы я забыл про свои деньги. Сколько клуб должен? Я бы не хотел говорить. Просто для меня всегда на первом месте стоят человеческие отношения», — сказал Чаушич.

Чаушич выступал за «Арсенал» с 2017 по 2022 год. В составе команды полузащитник провел 104 матча, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/chaushich-mne-zvonil-perevodchik-iz-arsenala-i-govoril-chtoby-ya-zabyl-pro-svoi-dengi-1403179/
Горан Чаушич
ФК Арсенал (Тула)
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