В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможной продаже четырех футболистов
Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал для «СЭ» ситуацию с футболистами, которые могут покинуть клуб.
Как ранее стало известно «СЭ», красно-белых могут покинуть Георгий Мелкадзе, Артем Тимофеев, Аяз Гулиев и Александр Ташаев.
«Дальнейшая трансферная политика «Спартака» будет согласована с тем специалистом, который начнет готовить команду к новому сезону», — сказал Фетисов.
«Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.
(Артем Калинин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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