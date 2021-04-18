В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможной продаже четырех футболистов

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал для «СЭ» ситуацию с футболистами, которые могут покинуть клуб.

Как ранее стало известно «СЭ», красно-белых могут покинуть Георгий Мелкадзе, Артем Тимофеев, Аяз Гулиев и Александр Ташаев.

«Дальнейшая трансферная политика «Спартака» будет согласована с тем специалистом, который начнет готовить команду к новому сезону», — сказал Фетисов.

«Спартак» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.

(Артем Калинин)