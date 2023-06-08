В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможной дисквалификации полузащитника Игнатова на полгода

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о том, что полузащитник красно-белых Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на срок до 6 месяцев.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что дисквалифицировать 23-летнего футболиста требует агент Александр Маньяков.

«Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. До недавнего времени мы формально не участвовали в процессе, но теперь привлечены в качестве третьего лица. Рассчитываем на благоприятный исход для Михаила.

В 2020 году Игнатов и Маньяков заключили агентский договор, но спустя год полузащитник решил расторгнуть его, а агент потребовал компенсацию в размере 9,5 миллиона рублей.

Маньяков обратился в палату по разрешению споров и проиграл первое дело, но затем комитет по статусу футболистов встал на сторону агента. В декабре 2022 года Мытищинский суд решил, что футболист не должен платить Маньякову, однако областной суд позднее определил, что Игнатов должен выполнить решение РФС и выплатить деньги.

Игнатов подал иск в кассационный суд, после этого Маньяков обратился в РФС с требованием наказать игрока, поскольку, согласно регламенту, футболист не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов. Теперь игрока могут дисквалифицировать на срок от 3 до 6 месяцев или оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей.