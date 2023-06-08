Шикунов заявил, что пока в работе Абаскаля нет ничего хорошего

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Двоякое впечатление от работы Абаскаля. Осенью все было хорошо, а весну он полностью завалил. «Спартак» закончил сезон поражением и начал неудачно весеннюю часть. В турнире в ОАЭ выглядели неплохо, у всех были надежды на то, что «Спартак» достанет «Зенит». Весной случился провал у Абаскаля, все это понимают. Пока нет ничего хорошего в работе испанского специалиста», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Абаскаль работает в «Спартаке» с июня 2022 года.

«Спартак» занял третье место в РПЛ в сезоне-2023/24. В последнем туре красно-белые уступили «Крыльям Советов» (0:1).