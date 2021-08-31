Влашич прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Вест Хэм»

Полузащитник Никола Влашич высказался о своем переходе из московского ЦСКА в «Вест Хэм».

Хорват подписал с английским клубом пятилетний контракт. Вместе с «Вест Хэмом» игрок выступит в Лиге Европы в этом сезоне.

— Это были потрясающие три года, — цитирует Влашича пресс-служба ЦСКА. — Я обрел много друзей, клуб стал для меня как семья. Но я хотел нового шага, новой возможности проверить свои силы в более сильном чемпионате. В футболе нужны новые вызовы, но это не меняет моих чувств к ЦСКА. Мы пережили потрясающие моменты, которые я разделил с командой, с болельщиками, со всеми сотрудниками клуба.

— Чьей инициативой стал переход в «Вест Хэм»?

— «Вест Хэм» сделал предложение армейцам. Я сказал, что хотел бы перейти туда, потому что, как уже упомянул, мне нужен новый вызов. Руководство с пониманием отнеслось к этому, после чего прошли переговоры и состоялся трансфер. Я благодарен за все, что для меня сделал клуб за прошедшие три года.

— Нет сожаления, что трансфер состоялся в паузу на сборные, когда нет возможности попрощаться с болельщиками на «ВЭБ Арене»?

— Немного жаль, но, с другой стороны, я сохраню фанатов и клуб в своем сердце. У меня осталось очень много хороших воспоминаний об этом стадионе! Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживали, на каждой выездной игре, даже в непростые времена пандемии. Когда фанаты скандировали мою фамилию, у меня мурашки по коже бежали!

— Будете следить за красно-синими и поддерживать ЦСКА?

— Да, конечно! Буду стараться смотреть каждую игру, оставаться на связи с игроками и тренерским штабом.

23-летний хорват присоединился к красно-синим в августе 2018 года. Влашич сыграл за ЦСКА 108 матчей, в которых забил 33 гола.