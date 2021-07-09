В «Спартаке» отреагировали на информацию голландских СМИ об уголовном расследовании Промеса

Директор московского «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов прокомментировал информацию голландского издания NH Nieuws о том, что государственная прокуратура Амстердама намерена привлечь к уголовной ответственности нападающего Квинси Промеса за нанесение ножевых ранений двоюродному брату в конце прошлого года.

«Из источника не следует, что прокуратура намерена его привлечь к чему-то. Там всего лишь написано, что прокуратура обязана провести расследование. Вот и все. Мы только по результатам этого расследования можем что-то обсуждать, пока говорить нечего. Новость высосана из пальца. Квинси сейчас уже вернулся в расположение «Спартака», — сказал Фетисов «СЭ».

В прошлом сезоне Промес провел 16 матчей за «Спартак» и забил три мяча при трех голевых передачах.