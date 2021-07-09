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«Спартаку» вручили серебряные медали чемпионата России

18:34
«Спартак» получил серебряные медали. Фото ФК «Спартак»
«Спартак» получил серебряные медали. Фото ФК «Спартак»
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Футболисты «Спартака» получили серебряные медали чемпионата России, сообщил директор по развитию и коммуникациям клуба Антон Фетисов.

«Вручение медалей команде состоялось сегодня перед тренировкой», — цитирует Фетисова РИА «Новости». Мероприятие состоялось на тренировочной базе «Спартака» в Тушине.

В прошлом сезоне красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ. Чемпионом России стал «Зенит».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210709/spartak-1740656964.html

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