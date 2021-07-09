«Спартаку» вручили серебряные медали чемпионата России
18:34
Футболисты «Спартака» получили серебряные медали чемпионата России, сообщил директор по развитию и коммуникациям клуба Антон Фетисов.
«Вручение медалей команде состоялось сегодня перед тренировкой», — цитирует Фетисова РИА «Новости». Мероприятие состоялось на тренировочной базе «Спартака» в Тушине.
В прошлом сезоне красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ. Чемпионом России стал «Зенит».
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