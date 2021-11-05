В Италии сообщили, что «Спартак» готов предложить Гаттузо контракт на три года
Бывший главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Спартак», утверждает Itasportpress.
Московский клуб проявляет активный интерес к итальянскому специалисту. «Спартак» готов предложить 43-летнему тренеру контракт на три года. А его зарплата может составить 1,5 миллиона евро за сезон.
25 мая 2021 года Гаттузо возглавил «Фиорентину». Однако менее чем через месяц специалист покинул клуб. По данным СМИ, основной причиной этого стал конфликт тренера с руководством из-за трансферов.
«Спартак» под руководством Руя Витории после 13 туров Тиньковв РПЛ занимает 9-е место с 18 набранными очками.
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