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В Италии сообщили, что «Спартак» готов предложить Гаттузо контракт на три года

23:20
Дженнаро Гаттузо. Фото AFP
Дженнаро Гаттузо. Фото AFP
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Бывший главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Спартак», утверждает Itasportpress.

Московский клуб проявляет активный интерес к итальянскому специалисту. «Спартак» готов предложить 43-летнему тренеру контракт на три года. А его зарплата может составить 1,5 миллиона евро за сезон.

25 мая 2021 года Гаттузо возглавил «Фиорентину». Однако менее чем через месяц специалист покинул клуб. По данным СМИ, основной причиной этого стал конфликт тренера с руководством из-за трансферов.

«Спартак» под руководством Руя Витории после 13 туров Тиньковв РПЛ занимает 9-е место с 18 набранными очками.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Иван Шитик все материалы автора

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