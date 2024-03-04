В «Спартаке» опровергли информацию о лишнем весе у Джикии и Соболева

В пресс-службе «Спартака» отреагировали на новость о том, что защитник Георгий Джикия и форвард Александр Соболев стали худшими игроками команды по соотношению мышечной массы и жировой прослойки среди полевых.

«Соотношение мышечной и жировой массы в норме у всех футболистов «Спартака». Показатели колеблются, что является нормальным процессом. Если бы были отклонения от нормы, то тот или иной игрок не был бы допущен к тренировкам и матчам», — рассказали в пресс-службе клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Джикия и Соболев по итогам сборов в ОАЭ стали худшими, помимо вратарей, по соотношению мышечной массы и жировой прослойки.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей и заработал две желтые карточки. У Соболева 6 голов и 6 результативных передач в 19 играх.