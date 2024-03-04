Бушманов: «Угальде как минимум по движению сильнее, чем сегодняшний Промес»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре форварда Манфреда Угальде в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Обычно в паре играли Промес с Александром Соболевым. «Спартак» в последнее время играл по схеме 4-4-2, сейчас получается, что вместо Промеса играл Угальде, и как минимум по движению он сильнее, чем сегодняшний Промес. Он больше двигается, больше на мяче, плюс играет ближе к центру, тогда как Промес больше сваливается во фланг. Ну и в плане обороны «Спартаку» точно было легче с Угальде, нежели с Промесом, потому что тот более подвижный, более мобильный парень, больше прессингует. В атаке не так много создали, и, может, с Промесом удалось бы создать больше остроты», — приводит слова Бушманова ТАСС.

Ранее сообщалось, что 32-летнего голландца поместили под домашний арест в ОАЭ.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очко.