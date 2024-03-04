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4 марта, 13:01

Бушманов: «Угальде как минимум по движению сильнее, чем сегодняшний Промес»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре форварда Манфреда Угальде в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Обычно в паре играли Промес с Александром Соболевым. «Спартак» в последнее время играл по схеме 4-4-2, сейчас получается, что вместо Промеса играл Угальде, и как минимум по движению он сильнее, чем сегодняшний Промес. Он больше двигается, больше на мяче, плюс играет ближе к центру, тогда как Промес больше сваливается во фланг. Ну и в плане обороны «Спартаку» точно было легче с Угальде, нежели с Промесом, потому что тот более подвижный, более мобильный парень, больше прессингует. В атаке не так много создали, и, может, с Промесом удалось бы создать больше остроты», — приводит слова Бушманова ТАСС.

Ранее сообщалось, что 32-летнего голландца поместили под домашний арест в ОАЭ.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 31 очко.

Источник: https://tass.ru/sport/20145785
Евгений Бушманов
Квинси Промес
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
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10.03 16:30
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10.03 19:00
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Крылья Советов

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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