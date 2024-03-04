Агент полузащитника «Локомотива» Баринова рассказал об интересе к игроку из Турции

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал будущее игрока.

«Что касается меня как представителя футболиста, то идет постоянное общение на уровне агентов, селекционеров, посредников, звонков, конечно, поступает множество с разными вариантами, в первую очередь, сейчас они касаются Турции. Но на данный момент Дмитрий — футболист «Локомотива», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Баринов провел 21 матч, в которых забил 1 гол. Контракт хавбека с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 8 миллионов евро.

После 19 сыгранных туров железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.