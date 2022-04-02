Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов высказался о погодных условиях перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Условия для всех равны, так что кто быстрее приспособится, тот и будет иметь преимущество. Здесь на первый план выйдут бойцовские качества, комбинационного футбола будет мало. Мы будем стараться, это же все-таки дерби.

Еще будет разминка, может, после нее станет получше, снег подтает. Все будет понятно перед выходом на поле», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Лоськов.

Матч «Локомотив» — «Спартак» должен состояться сегодня, 2 апреля. Изначально игра должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но начало встречи перенесли из-за снегопада. Решение о проведении матча будет принято в 20.00.